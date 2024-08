Influencer Andrew Tate erneut unter Hausarrest

Influencer Andrew Tate (l.) steht in Rumänien erneut unter Hausarrest, sein Bruder Tristan bleibt unter Auflagen auf freiem Fuß (Archiv).

Ein Gericht in Bukarest hat für den britisch-amerikanischen Influencer Andrew Tate (37) erneut Hausarrest angeordnet. Sein Bruder Tristan (36) sei nach der erneuten Festnahme der beiden Brüder unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt worden, berichtete das Nachrichtenportal »news.ro« unter Berufung auf einen Anwalt der beiden Männer. Beamte der Sonderstaatsanwaltschaft hatten das Bruderpaar am Mittwoch festgenommen.

In Rumänien wird den Tates vorgeworfen, junge Frauen dazu gezwungen zu haben, bei kommerziell verbreiteten Sex-Videos mitzuwirken. Mit Manipulationstechniken wie der sogenannten Loverboy-Methode hätten sie die Mädchen von sich abhängig gemacht. Erstmals waren sie und zwei mutmaßliche Komplizinnen am 30. Dezember 2022 bei Bukarest verhaftet worden. Drei Monate später wurde diese Maßnahme in Hausarrest umgewandelt. Seit August 2023 waren die Angeklagten auf freiem Fuß - mit der Einschränkung, dass sie Rumänien nicht verlassen durften.

Ermittlungen ausgeweitet

Im Zusammenhang mit der erneuten Festnahme vor zwei Tagen gab die Sonderstaatsanwaltschaft bekannt, die Ermittlungen ausgeweitet zu haben. Statt wie bisher 7 habe sie nun 34 Frauen identifiziert, die von den Tatverdächtigen zur Produktion pornografischer Inhalte gezwungen worden sein sollen. Unter den Opfern sei auch eine 15-Jährige gewesen.

Durch die Ausbeutung der Frauen sollen sich die Brüder einen kriminellen Gewinn in Höhe von mindestens 2,8 Millionen Dollar (2,5 Millionen Euro) verschafft haben. Außerdem ermittelt die Behörde gegen nunmehr vier statt bisher zwei weitere Personen, die den Tates bei ihren Aktivitäten geholfen haben sollen. Die beiden Brüder bestreiten alle Vorwürfe.

Luxusautos und Geld beschlagnahmt

Bei Hausdurchsuchungen, die der Festnahme vorausgegangen waren, beschlagnahmten die Beamten 16 Luxusklasse-Autos sowie ein Motorrad der Tates. Bei der Razzia in vier Häusern in Bukarest und Umgebung wurden zudem große Mengen Geld sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft hatte beim Gericht für die beiden Brüder Untersuchungshaft für 30 Tage beantragt. Der Richter habe dies mit der Begründung abgelehnt, dass sie die vom Gericht angeordneten bisherigen Maßnahmen vorbildlich eingehalten haben, sagte der Anwalt laut »news.ro«.

Bereits im Juni 2023 wurden die Brüder und zwei mutmaßliche Mittäterinnen wegen Vergewaltigung, Menschenhandel und der Bildung einer kriminellen Organisation angeklagt. Ein Prozessbeginn steht derzeit nicht in Aussicht. Die nunmehr ausgeweiteten Ermittlungen könnten zu einer neuen Anklage führen.

Andrew Tate, ein ehemaliger Kickboxer, hatte sich mit frauenverachtenden Aussagen in sozialen Netzwerken Millionen Jugendliche und junge Männer erreicht. Sein Bruder Tristan assistierte ihm dabei. Zuletzt waren die beiden in sozialen Netzwerken aktiv, etwa um Propaganda für die rassistischen Ausschreitungen in Großbritannien zu verbreiten.