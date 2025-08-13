Im Südwesten Deutschlands war es wieder besonders heiß

Bitte aktivieren Sie Javascript

Im Südwesten Deutschlands ist es auch am Mittwoch wieder besonders heiß gewesen. Die Thermometer kletterten in Rheinfelden - gelegen in Baden-Württemberg an der Grenze zur Schweiz - auf bis zu 37,0 Grad, wie es am Abend vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach auf Grundlage vorläufiger Messwerte hieß. Am zweitwärmsten war es demnach mit bis zu 36,6 Grad in Bad Kreuznach und am drittwärmsten mit bis zu 36,5 Grad in Kaiserslautern - beide Städte liegen in Rheinland-Pfalz.

Schon tags zuvor waren die Temperaturen in den südwestlichen Bundesländern Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz besonders schweißtreibend. 35,4 Grad wurden nach vorläufigen Messwerten am Dienstag in Müllheim in der Nähe von Freiburg erreicht. Bis zu 34,8 Grad waren es in Rheinfelden und bis zu 34,3 Grad in Trier-Zewen, wie es am Dienstagabend vom DWD hieß.

Auch für diesen Donnerstag rechnen die DWD-Meteorologen mit Höchstwerten zwischen 30 und 37 Grad. Nur an den Küsten werde es nicht ganz so heiß.

Der bisherige Jahresrekord ist sogar noch höher: Am 2. Juli 2025 war in Andernach (Rheinland-Pfalz) eine Tageshöchsttemperatur von 39,3 Grad gemessen worden. Der Allzeit-Temperaturrekord für Deutschland liegt bei 41,2 Grad - gemessen am 25. Juli 2019 an den DWD-Wetterstationen Tönisvorst und Duisburg-Baerl (beides Nordrhein-Westfalen).