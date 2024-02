»Ich bin ein Vielfraß«: Rocker Pete Doherty hat Diabetes

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der britische Indie-Rocker Pete Doherty ist nach eigenen Angaben an der Zuckerkrankheit Diabetes erkrankt. »Ich bin ein Vielfraß. Das ist kein Scherz. Bei mir wurde Typ-2-Diabetes diagnostiziert«, sagte der 44-Jährige am Wochenende in einem Interview mit dem »Guardian«. Momentan fehle ihm aber die Disziplin, seinen Cholesterinspiegel in den Griff zu bekommen.

Doherty, der auch Sänger der Indiebands The Libertines und Babyshambles ist und anderweitig Musik macht, war in der Vergangenheit öfter wegen Drogen und Alkohol in die Schlagzeilen geraten. Der Ex-Freund von Model Kate Moss (50) arbeitet auch als Maler. 2022 hatte er seine Kunstwerke in einer Retrospektive in Berlin ausgestellt. Nach Angaben aus dem Guardian-Artikel lebt der Musiker mit seiner Familie in Nordfrankreich.