ICE prallt gegen Auto auf Bahnübergang - Schranke umfahren?

Auf einem Bahnübergang in Dortmund ist ein ICE auf ein Auto geprallt. Der 75 Jahre alte Fahrer des Autos habe wahrscheinlich versucht, die Halbschranke zu umfahren, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei am Abend. »Der Pkw stand auf den Gleisen.« Der Fahrer habe sein Auto zuvor noch verlassen und sei nicht von dem Zug getroffen worden. Dennoch erlitt der Mann Kopf- und Armverletzungen und wurde in eine Klinik gebracht. Wie er sich die Verletzungen zuzog, sei Gegenstand der Ermittlungen.

Der ICE 615 hatte der Sprecherin zufolge 218 Personen an Bord, von den Passagieren habe eine Person nach dem Unfall in Dortmund-Derne medizinisch betreut werden müssen. Der Zug sollte bis zum Dortmunder Hauptbahnhof weiterfahren und dort evakuiert werden. Es gebe keine weiteren Verletzten, sagte die Bundespolizistin. Das Auto des 75-Jährigen, das von dem ICE vorn seitlich getroffen wurde, werde nun untersucht.

Die Feuerwehr berichtete, der Autofahrer sei leicht verletzt worden. Die Einsatzkräfte hätten ihn ansprechbar stehend neben dem Bahnübergang angetroffen. Der ICE sei mit hoher Geschwindigkeit auf den Pkw geprallt. Um 18.30 Uhr sei der Notruf eingegangen.