Hurrikan »Melissa« zieht auf Jamaika zu

Hurrikan »Melissa« gewinnt über der Karibik an Kraft und zieht auf Jamaika zu. Mit Windgeschwindigkeiten von 120 Kilometern pro Stunde bewegt sich der Wirbelsturm langsam in Richtung Nordwesten, wie das US-Hurrikanzentrum in Miami mitteilte. »Melissa« dürfte nach der Prognose der Meteorologen rasch weiter an Kraft gewinnen und am Sonntag ein schwerer Hurrikan werden.

Für Jamaika sprach das Zentrum eine Hurrikan-Warnung aus. Auf der Karibikinsel sei mit lebensbedrohlichen Überschwemmungen und Erdrutschen zu rechnen. In Haiti kamen nach starkem Regen bereits drei Menschen ums Leben, auch in der Dominikanischen Republik wurde eine Person getötet.

Das US-Hurrikanzentrum warnt vor gefährlichen Überschwemmungen und Erdrutschen. Foto: Ricardo Hernandez/DPA

Jamaikas Regierungschef Andrew Holness rief die Bevölkerung dazu auf, möglichst zu Hause zu bleiben und den Anweisungen der Behörden zu folgen. Der Flughafen der Hauptstadt Kingston sollte am Samstagabend geschlossen werden. Der Zivilschutz richtete fast 900 Notunterkünfte ein.