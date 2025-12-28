Hundewelpe sorgt am Mallorca-Flughafen für Aufregung

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein mutmaßlich entlaufener Hundewelpe hat sich auf das Gelände des Flughafens von Mallorca verirrt und dort für größere Aufregung gesorgt. Die Regionalzeitung »Mallorca Magazin« zitierte einen Leser, dessen Flug wegen des Vorfalls am Sonntag zunächst nicht wie vorgesehen landen konnte und über der Landebahn kreisen musste.

Drei weitere Maschinen hätten ebenfalls nur mit Verzögerung landen können. Nach rund 20 Minuten sei die Landebahn wieder freigegeben worden, hieß es im »Mallorca Magazin«. So etwas habe am Flughafen Son Sant Joan in Palma »wohl kaum jemand je erlebt«, schrieb das Blatt.

Eine Flughafensprecherin bestätigte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur den Zwischenfall, zeigte sich aber gelassener: »Die Situation war jederzeit unter Kontrolle«, versicherte sie. »Wir haben präventiv gehandelt und uns an ein Notfallprotokoll gehalten. Der Flugbetrieb am Flughafen läuft jedoch normal.« Flugstreichungen gab es den amtlichen Angaben zufolge nicht.

Was aus dem Hundewelpen geworden ist, blieb zunächst unklar. Laut dem »Mallorca Magazin« hat der Vierbeiner das Flughafengelände eigenständig verlassen. Straßenhunde sind auf der Urlaubsinsel eher unüblich. Es wird vermutet, dass Welpe seinen Haltern entlaufen war.