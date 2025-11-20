Hugh Jackman: Mixtape »wie eine Art Verlobungsring«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Was wir heute als digitale Playlists kennen, waren früher oft Mixtapes - meist als analoge Musikkassette mit persönlich zusammengestellten Songs. Für den Hollywood-Star Hugh Jackman hatten sie eine besondere Bedeutung, wie er im Interview der Deutschen Presse-Agentur sagt.

»Wenn du jemandem dieses Mixtape gegeben hast, war das wie eine Art Verlobungsring!«, erinnert sich der australische Schauspieler (»Deadpool & Wolverine«, »The Greatest Showman«). »Wenn ich heute an Playlists denke - die spiele ich nicht einfach jemandem vor. Denn wenn du dir die persönliche Playlist einer Person anhörst, ist das ja wie ein Tagebuch.«

Jackman feierte am Mittwochabend in Berlin Europremiere mit dem Musikfilm »Song Sung Blue« (Kinostart: 25. Dezember). Der 57-Jährige spielt darin zusammen mit Kate Hudson (»Almost Famous - Fast berühmt«) ein Paar, das mit Auftritten als Neil-Diamond-Tribute-Band in Liebe und Musik vereint ist - aber auch durch harte Schicksalsschläge gehen muss.

»Für mich ist Musik heilend«

Schwere Zeiten hat offenbar auch Hugh Jackman schon erlebt - und sich von Musik hindurchhelfen lassen: »Für mich ist Musik heilend«, sagte Jackman unmittelbar vor der Europapremiere zur dpa. »Ich kann an so viele Momente in meinem Leben zurückdenken, in denen Musik mich durch Dinge hindurchgetragen hat, in denen sie mich aufgefangen hat. Sie hat Teile von mir geprägt. Für mich ist Musik eine der großen Freuden und Verbindungen im Leben.«

Für Jackmans Filmpartnerin Kate Hudson (46), die neben der Schauspielerei auch als Sängerin auftritt, ist Musik nicht einfach nur ein nützliches berufliches Werkzeug: »Musik ist die beste Sprache. Die verbindendste, die am wenigsten bedrohliche Sprache. Es klingt total kitschig, aber Musik hat mir mein Leben immer wieder und wieder und wieder gerettet.«

Romantisches Mixtape von Kate Hudson

Was ihre persönliche Lieblingsmusik angeht, ist Kate Hudson offenbar weniger geheimniskrämerisch als Hugh Jackman. Im gemeinsamen dpa-Interview erzählte sie Jackman von einem Mixtape für romantische Stunden: »Ich hatte im April ein großartiges Make-out-Mixtape. (lacht) Das werde ich mal mit dir teilen!«

Vielleicht lässt Jackman dafür ja auch Kate Hudson mal in seine private Playlist reinhören, denn hundertprozentig geheim ist die dann doch nicht, so Jackman: »Nein, nicht völlig geheim. Aber wenn ich sie spiele, denke ich: Diese Person wird mich wahrscheinlich besser kennen, als wenn wir ein Jahr miteinander verbracht hätten. Und das nur durchs Zuhören. Das ist die Kraft der Musik, weil sie sich mit dem tiefsten Teil von dir verbindet.«