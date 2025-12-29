Hollywood-Star George Clooney ist jetzt ein Franzose

Bitte aktivieren Sie Javascript

Hollywood-Star George Clooney und seine Frau Amal sowie ihre beiden Kinder sind jetzt Franzosen. Sie haben die französische Staatsbürgerschaft erhalten, wie aus einem Dekret hervorgeht, das im französischen Amtsblatt veröffentlicht wurde. Sowohl der in den USA geborene George Clooney als auch die aus dem Libanon stammende gebürtige Amal Alamuddin und ihre in London geborenen Kinder Ella und Alexander sind dort unter denjenigen aufgeführt, die durch Einbürgerung französische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger wurden.

Der 64-jährige Schauspieler und die 47-jährige Menschenrechtsanwältin leben mit ihren acht Jahre alten Zwillingen auf einem Bauernhof in Südfrankreich. Die Clooneys hatten französischen Medien zufolge im Sommer 2021 das Anwesen zwischen Saint-Tropez und Aix-en-Provence gekauft. »Der glücklichste Ort für uns ist dieser Bauernhof, auf dem die Kinder Spaß haben, so wie ich es als Kind in Kentucky hatte. Ich liebe unser Leben dort wirklich sehr«, hatte der Oscar-prämierte Clooney dem Sender RTL gesagt.