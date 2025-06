Hit-Feuerwerk mit 50 Cent und Mary J. Blige in Hannover

Bitte aktivieren Sie Javascript

Große Bühne, große Namen, große Show: US-Rapper 50 Cent und RnB-Ikone Mary J. Blige haben rund 26.000 Musikfans in Hannover begeistert. Das Stadion war gut gefüllt, aber deutlich leerer als beim ausverkauften Linkin-Park-Konzert wenige Tage zuvor, zu dem mehr als 42.000 Menschen kamen.

Dennoch ließ 50 Cent mit Songs wie »P.I.M.P.«, »Candy Shop« und »Window Shopper« keine Zweifel aufkommen – die Menge feierte ihn lautstark. Die Stimmung war trotz freier Plätze ausgelassen. Dass der Rapper stellenweise etwas außer Atem war und der Bass einige Zeilen verschluckte, störte die Fans kaum.

Bereits am späten Nachmittag hatte Rapper Xzibit (50) das Konzert mit seinem Hit »X« und wuchtigem Sound eröffnet. Fat Joe (54) brachte mit »All the Way Up« Energie auf die Bühne und dankte dem deutschen Publikum im Namen des Hip-Hops. Mary J. Blige (54) setzte auf Glanz, Stimme und Soul mit RnB-Hymnen wie »Family Affair« und »Be Without You«. Den Abschluss lieferte schließlich 50 Cent (49) als Headliner.

Mary J. Blige bewies eindrucksvoll: Stimme, Stil und Präsenz – alles da, auch mit 54. Foto: Michael Matthey/DPA

Die Musik der Hip-Hop-Legenden, die vor allem in den frühen 2000ern ihre Erfolge feierten, ist alt, aber nicht veraltet. Auch nach zwei Jahrzehnten haben die Songs nichts von ihrer Wirkung eingebüßt. Die ganz großen Erfolge liegen zwar zurück, aber das tat der Begeisterung keinen Abbruch. Viele im Publikum, überwiegend zwischen 20 und 50 Jahren, sind mit der Musik groß geworden und feierten nun ihre Helden von früher.

Jugendliebe mit Preisaufschlag

Zwischen Sonnenbrillen, Snapbacks und Smartphones wurde getanzt, gesungen und gefilmt – bei über 25 Grad und sichtlich guter Laune. Günstig war der Abend nicht, die Tickets kosteten bis zu 180 Euro. Wer wollte, konnte sich eine Erinnerung mitnehmen: als Shirt für 40 Euro oder als signierte Schallplatte von 50 Cents Erfolgsalbum »Get Rich or Die Tryin’« für 350 Euro.

Für 50 Cent war Hannover eine weitere Station seiner laufenden »Legacy«-Tour. Anfang Juni trat er bereits in Frankfurt auf, demnächst folgen Auftritte in London, Paris und Warschau.