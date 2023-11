Heftige Unwetter in der Toskana - fünf Tote

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach den schweren Unwettern mit heftigen Regenfällen in der mittelitalienischen Region Toskana ist die Zahl der Todesopfer auf fünf gestiegen. Bei den Sucharbeiten am Freitagmorgen seien zwei Leichen gefunden worden, teilte der Präsident der Region, Eugenio Giani, mit. In der Nacht zum Freitag kam es in der bei Urlaubern beliebten Region zu teils schweren Überschwemmungen, nachdem extrem große Mengen Regen niedergegangen waren.

Besonders betroffen waren die Gemeinden Campi Bisenzio, Prato und Quarrata in der Provinz Prato. Das Gebiet unweit von Florenz gleicht aus der Luft gesehen einer Seenlandschaft. Ganze Straßenzüge und Felder sind überschwemmt. Zwar habe der Regen nachgelassen, den Einsatzkräften mache jedoch der starke Wind bei den Aufräum- und Sucharbeiten zu schaffen. Noch immer gibt es Berichte über Vermisste.

»Noch nie hatten wir in so wenigen Minuten so viel Regen registriert«, schrieb Giani in einem Post bei X (vormals Twitter). Mehrere Menschen wurden verletzt, es gibt Berichte über Vermisste.

Giani rief am frühen Freitagmorgen den Notstand für die Region aus. Die Feuerwehr rückte in dem Gebiet demnach zu mehr als 1000 Einsätzen aus. Außerdem seien mehr als 40.000 Haushalte in dem Gebiet unweit von Florenz ohne Strom. Der Fluss Bisenzio trat dort über die Ufer und überschwemmte mehrere Gemeinden. Auf Videos in den sozialen Medien war zu sehen, wie im Ort Campi Bisenzio viele Autos in einer Straße von den Wassermassen mitgerissen wurden.

Feuerwehrleute im Schlauchboot in Lamporecchio in der Toskana. Foto: Vigili del Fuoco/DPA

Auch Krankenhäuser wurden überschwemmt

Teile der Autobahn A11 mussten gesperrt werden. Beim Bahnverkehr kam es zu erheblichen Problemen. In einigen Gegenden waren die Ströme des Wassers so gewaltig, dass auch Krankenhäuser überschwemmt wurden. Der Zivilschutz war in der Nacht im Einsatz. Er warnte am Donnerstagabend die Menschen und rief die dazu auf, nicht das Haus zu verlassen.

Betroffen von den schweren Unwettern war zudem die Region Venetien im Nordosten des Mittelmeerlandes. Ein Mensch wurde in der Provinz Belluno nördlich von Venedig vermisst. Es handelt sich um einen Feuerwehrmann, der nicht im Dienst war, aber bei den Vorbereitungen auf das Unwetter Sandsäcke an einem Fluss aufgestapelt hatte.