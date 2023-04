Haus in Marseille stürzt ein - Vier Tote in den Trümmern

Bitte aktivieren Sie Javascript

Am Osterwochenende ist ein Haus in der Marseiller Innenstadt eingestürzt und hat mindestens vier Menschen in den Tod gerissen. Rettungskräfte fanden ihre Leichen nach stundenlangem Einsatz am Montag in den Trümmern. Zur Identität der Opfer gab es zunächst keine Informationen. Seit dem Kollaps in der Nacht zum Sonntag werden die acht Bewohner des Gebäudes vermisst. Die Suche nach den mutmaßlich Verschütteten ging unter schwierigen Bedingungen weiter.

Rettungsarbeiten schwierig

»Solange es Hoffnung gibt, Lebende zu finden, hören wir nicht auf«, sagte Marseilles Bürgermeister Benoît Payan. Bereits am Sonntagabend hatte er jedoch eingeräumt, die Hoffnung, Menschen lebend unter den Trümmern zu finden, sei verschwindend gering. Die Rettungsarbeiten gestalteten sich schwierig, weil nach dem Einsturz ein Feuer mehrere Meter unter dem Geröll entstand. Um Verschüttete nicht zu gefährden, konnte die Feuerwehr es nicht auf klassische Weise mit Schaum und Wasser löschen. Die Rettungshunde konnten wegen des Brandgeruchs und der Hitze außerdem zunächst nicht gut nach Verschütteten suchen. Auch am Montagmittag war der Brand noch nicht vollständig gelöscht.

In der Nacht zum Sonntag war ein vierstöckiges Haus in der Rue Tivoli im fünften Marseiller Arrondissement eingestürzt. Auch Teile der beiden benachbarten Häuser wurden dabei heruntergerissen. Einige Stunden später brach eines der danebenstehenden Häuser dann ebenfalls vollständig in sich zusammen. Grund für den Einsturz war wohl eine Explosion. Fünf Menschen aus benachbarten Gebäuden wurden bei dem Unglück verletzt. Mehr als 30 Häuser wurden evakuiert.

Hintergründe noch unklar

»In dem Gebäude lebten acht Personen, und es sind diese acht Personen, von denen wir zurzeit keine Nachricht haben«, sagte Staatsanwältin Dominique Laurens am Sonntagabend. Bei den vermutlich Verschütteten handele es sich überwiegend um ältere Menschen und ein Pärchen um die 30. Kinder seien wohl nicht in dem Gebäude gewesen, als es einstürzte. Wie es zu der Explosion kam, sei noch unklar. Das Haus und die benachbarten Gebäude seien nicht als heruntergekommen oder einsturzgefährdet bekannt gewesen.

Der Vorfall in der Osternacht und das lange Bangen um die mutmaßlich Verschütteten lösten in Frankreich Entsetzen aus. Im Fernsehen waren schockierte Anwohner zu sehen. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron schrieb auf Twitter, er denke an alle Betroffenen und deren Angehörige. Auch Premierministerin Élisabeth Borne zeigte sich auf Twitter bestürzt. Innenminister Gérald Darmanin reiste noch am Sonntagvormittag zum Unglücksort in der südfranzösischen Hafenstadt.