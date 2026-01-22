Harry Styles lädt mit neuer Musik zum Tanzen ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Album, eine Welt-Tournee und eine neue Single: Harry Styles überrascht seine Fans über mehrere Tage hinweg mit Neuigkeiten. Am Freitag erschien das Lied »Aperture«, das der Sänger nur wenige Tage zuvor auf Instagram angekündigt hatte.

Pünktlich gegen Mitternacht veröffentlichte Styles ein Foto, das ihn zeigt, wie er mit Augenmasken und aus einem Strohhalm trinkend auf einem Bett sitzt. Dazu gab er den Startschuss für die neue Musik: »Aperture. Out Now.« Und für den frühen Abend kündigte er das passende Musikvideo an. Aperture wird auf Englisch die Blende an einer Kamera genannt.

Warteschlange in Berlin

Passend zum Albumtitel »Kiss All The Time. Disco, Occasionally.«, startet die erste Single mit tanzbarem Beats. Das Album soll am 6. März erscheinen. Im Refrain des Lieds singt der 31-Jährige »We belong together« (»Wir gehören zusammen«). Fans, die es nicht abwarten konnten, trafen sich bereits Tage vor Erscheinen in Plattenläden, wo sie den Song frühzeitig hören konnten. Rund 250 Menschen standen etwa vor dem Plattenladen Rough Trade in Berlin-Neukölln an.

Die »Together, Together«-Tournee startet am 16. Mai in Amsterdam. Der Brite macht außerdem Halt in London (12. bis 23. Juni), São Paulo (17. und 18. Juli), Mexiko-Stadt (31. Juli und 1. August), New York (30 Konzerte von August bis Oktober), Melbourne (27. und 28. November) und Sydney (12. und 13. Dezember). In Deutschland plant Styles keine Auftritte, obwohl er zuletzt häufiger in Berlin gesichtet wurde - so lief er im September 2025 beim Marathon in der Hauptstadt mit.