Harry Styles kündigt neue Musik an

Nach mehreren Jahren Pause dürfen sich Fans von Popstar Harry Styles bald auf neue Musik freuen. Der 31-Jährige kündigte ein Album an, das am 6. März erscheinen soll. »Kiss All The Time. Disco, Occasionally«, schrieb der Musiker auf Instagram dazu - vermutlich der Titel seines neuen Albums.

Styles hatte zuletzt 2022 ein Album herausgebracht (»Harry’s House«) und war damit auch in Deutschland auf Platz 1 der Charts gelandet. Anschließend tourte er bis Mitte 2023. Seitdem war es zumindest musikalisch still um den Briten geworden, der einst mit der Boyband One Direction berühmt geworden war.

Neues Album in Berlin aufgenommen?

Zwischenzeitlich wurde er mehrmals in Berlin gesichtet. Das nährte Gerüchte, er habe hier Teile seines neuen Albums aufgenommen. Die Rede war von den berühmten Hansa Studios, in denen einst David Bowie legendäre Musik wie sein »Heroes«-Album aufnahm. Das wurde bislang aber nicht bestätigt.

Im September 2025 lief Styles sogar beim Marathon in Berlin mit. Und clubben geht er in der Hauptstadt wohl auch: Kürzlich postete der DJ Ben Klock ein Foto mit Styles, dessen Freundin Zoë Kravitz und weiteren Leuten vor dem Berghain.

Bislang hat Styles drei Soloalben veröffentlicht, die bei Kritikern gut ankamen. Das erste erschien 2017 - mit der berühmten Single »Sign of the Times«.