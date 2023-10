Hamburg: Arbeiter stürzen mit Gerüst ab - fünf Tote

Laut Feuerwehr sind 60 Rettungskräfte am Unglücksort in der HafenCity im Einsatz.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Unfall auf einer Baustelle in der Hamburger HafenCity sind fünf Arbeiter ums Leben gekommen. Sie stürzten laut Feuerwehr mit einem Gerüst in die Tiefe. Ein Gerüst fiel demnach in einen Schacht.

Mehrere Personen werden nach dem Unglück vermisst. Die Baustelle sei evakuiert worden, so ein Feuerwehrsprecher. Es seien 60 Rettungskräfte im Einsatz.

Das Überseequartier ist eine der größten Baustellen Hamburgs. Foto: Steven Hutchings/DPA Das Überseequartier ist eine der größten Baustellen Hamburgs. Foto: Steven Hutchings/DPA

Das Unglück ereignete sich an der Baustelle für das Überseequartier - mehrere Hundert Arbeiter standen am späten Vormittag vor dem evakuierten Bereich.

Unglücksort: das Überseequartier

Das Überseequartier ist Teil der Hamburger Hafencity, die wiederum als Europas größtes innerstädtisches Stadtentwicklungsvorhaben gilt. Das Projekt direkt an der Elbe wurde Anfang der 1990er Jahre vom damaligen Bürgermeister Henning Voscherau (SPD) angeschoben und umfasst nach Angaben der HafenCity Hamburg GmbH eine Fläche von rund 157 Hektar.

Das Überseequartier gilt dabei als das großstädtischste und zugleich publikumsintensivste Quartier. Auf dem 14 Hektar umfassenden Gelände entstehen Geschäfte, Gastronomie, Entertainment, Büros, ein Kreuzfahrtterminal, ein unterirdischer Busbahnhof, Hotels mit rund 1150 Zimmern sowie mehr als 1000 Wohnungen.

Der nördliche Teil ist bereits seit 2019 fertig, im südliche Teil laufen die Arbeiten. Das Immobilienunternehmen Unibail-Rodamco-Westfield investiert dabei den Angaben zufolge mehr als eine Milliarde Euro in die insgesamt rund 260.000 Quadratmeter entstehende oberirdische Bruttogrundfläche.