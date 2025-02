Grammys würdigen Opfer der Brände in Los Angeles

Billie Eilish sagte am Ende ihrer Performance: »I love you, L. A.«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Grammy-Produzenten erinnern in vielen Momenten an die Opfer der Waldbrände in Los Angeles. Während der TV-Gala bekommen betroffene lokale Einzelhändler kostenlose Werbezeit im US-Fernsehen, sagte Moderator Trevor Noah zu Beginn. Dazu zählte beispielsweise ein kleines Bekleidungslabel. Im Werbespot eines Blumengeschäfts war zudem Sängerin Doja Cat zu sehen.

Zum Auftakt der Show spielte die Band Dawes unter anderem mit John Legend und Sheryl Crow den Song »I Love L.A.« von Randy Newman. Auch Musikerin Billie Eilish sagte nach der Performance ihres Songs »Birds of a Feather«: »Ich liebe L.A.«. Auch Lady Gaga und Bruno Mars hatten angekündigt, mit ihrer Performance an die Opfer der Feuer erinnern zu wollen. Während der Sendung waren QR-Codes zum Spendensammeln eingeblendet.

Die begehrten Musikpreise werden in mehr als 90 Kategorien vergeben. Durch die Anfang Januar ausgebrochenen und inzwischen gelöschten Flächenbrände wurden Schätzungen zufolge mehr als 16.000 Gebäude zerstört. Die Zahl der bestätigten Todesfälle liegt bei 29.