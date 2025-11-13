Gottschalk irritiert bei Bambi-Vergabe an Cher

Bitte aktivieren Sie Javascript

Moderator Thomas Gottschalk hat bei der Bambi-Verleihung für Irritationen gesorgt. Der 75-Jährige wirkte bei der Übergabe des Preises an Megastar Cher fahrig, verhaspelte sich, sprach auffallend langsam und nicht immer zusammenhängend. Einmal stellte er sich sogar vor die Preisträgerin - fragte sie dann aber doch, ob sie etwas sagen wolle.

Die 79-Jährige war bei der Preisverleihung in den Bavaria-Studios in Grünwald bei München als »Legende« mit dem Bambi ausgezeichnet worden. Sie kennt Gottschalk von mehreren Besuchen in seiner früheren ZDF-Show »Wetten, dass..?«

Chers Auszeichnung war der letzte Programmpunkt vor dem Ende der Verleihung.