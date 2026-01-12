Golden Globe für Filmmusik von »Blood & Sinners«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der schwedische Filmkomponist Ludwig Göransson hat mit dem Soundtrack des Films »Blood & Sinners« einen Golden Globe gewonnen. Der 41-Jährige setzte sich unter anderem gegen den Franzosen Alexandre Desplat (»Frankenstein«) und den Briten Jonny Greenwood (»One Battle After Another«) durch.

Chancen auf einen Golden Globe hatten auch der deutsche Filmkomponist Hans Zimmer (68) mit seiner Musik für den Rennsportfilm »F1« und der in Deutschland geborene britische Komponist Max Richter (59) mit seiner Untermalung des Dramas »Hamnet« von Regisseurin Chloé Zhao. Für Zimmer war es die 16. Nominierung in der Sparte »Beste Filmmusik«. 2022 hatte der gebürtige Frankfurter für »Dune« seine dritte Trophäe gewonnen, nach »Gladiator« (2001) und »König der Löwen« (1995).

Die Verleiher der Golden Globes gaben die Preisträger in 28 Kategorien in der Nacht zum Montag in Beverly Hills bekannt. Die 83. Trophäen-Gala wurde live vom US-Sender CBS ausgestrahlt.