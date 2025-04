Gewalttat im Westerwald: Täter weiter flüchtig

Die Spurensicherung arbeitete in Weitefeld im Westerwald nach dem Fund von drei Toten am Sonntag unter Hochdruck.

Einen Tag nach dem Fund von drei toten Familienmitgliedern im Westerwald sind der oder die Täter weiter auf der Flucht. »Die Ermittlungen dauern an, wir können keine Festnahme vermelden«, sagte ein Polizeisprecher am frühen Morgen. Es seien sehr viele Hinweise eingegangen, denen die Polizei nun nachgehe.

Zur Tatwaffe wollte sich der Sprecher am Morgen weiter nicht äußern. »Aus ermittlungstaktischen Gründen können wir dazu keine Angaben machen«, sagte er. Unklar ist auch weiter, ob es ein Täter oder mehrere sind. »Eine mutmaßlich männliche Person ist am Tatort gesehen worden, wir können aber nicht ausschließen, dass es im Hintergrund weitere Personen gab«, sagte er.

Am Sonntag hatte die Polizei in dem Dorf Weitefeld in Rheinland-Pfalz nach einem Notruf in den frühen Morgenstunden die Leichen eines 47 Jahre alten Mannes, einer 44 Jahre alten Frau und eines 16-jährigen Jugendlichen gefunden. Vieles deutet demnach darauf hin, dass sich die Tat im familiären Umfeld abspielte.