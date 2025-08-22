Getöteter Polizist – Trauer und Fragen in Völklingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Blumen, Trauerflor, abgesperrte Straßen und die große Frage, wie es geschehen konnte: Einen Tag, nachdem ein Polizist während eines Einsatzes mutmaßlich von einem 18-Jährigen mit einer Dienstwaffe erschossen wurde, steht Völklingen unter Schock.

Die Tankstelle, die der mutmaßliche Täter zuvor mit einem Messer überfallen haben soll, ist nicht weit von der Dienststelle der Polizei entfernt. Auch der zweite Tatort, an dem es dann zu dem Schusswechsel gekommen sein soll, liegt nahe.

Der erste Tatort: Hier soll der Raubüberfall stattgefunden haben. Foto: Christian Schultz/DPA Der erste Tatort: Hier soll der Raubüberfall stattgefunden haben. Foto: Christian Schultz/DPA

Vor der Tankstelle steht am Freitag ein großer weißer Blumenkranz und erinnert an den getöteten 34 Jahre alten Beamten. Die Tankstelle ist noch mit Flatterband abgesperrt und geschlossen. Die Nähe der Dienststelle war laut Polizeisprecher auch der Grund, weshalb die Polizei so schnell vor Ort war. Beide Tatorte und die Polizeidienststelle sind nur wenige Hundert Meter voneinander entfernt.

Verdächtiger soll im Gerangel Dienstwaffe entrissen haben

Noch sind viele Fragen zu der Tat in der Stadt im Saarland am Donnerstagabend offen. Fest steht: Um 18.01 kam es laut Innenministerium zu einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle in Völklingen. Ein Mann habe mit einem Messer gedroht und sei anschließend geflüchtet.

Zwei Polizeivollzugsbeamte – darunter der 34-Jährige – verfolgten laut Mitteilung den mutmaßlichen Täter. Dabei sei es zu einem Gerangel gekommen, bei dem der 18 Jahre alte Verdächtige einem der Beamten die Dienstwaffe habe entreißen können und mehrfach auf den 34-Jährigen geschossen habe. Er sei wenig später in der Klinik gestorben.

Einer der Beamten wurde bei dem Schusswechsel so stark verletzt, dass er wenig später starb. Foto: Patrick von Frankenberg/DPA Einer der Beamten wurde bei dem Schusswechsel so stark verletzt, dass er wenig später starb. Foto: Patrick von Frankenberg/DPA

Auch der Verdächtige mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit wurde bei dem Schusswechsel getroffen, hieß es. Er sei jedoch nicht lebensgefährlich verletzt und festgenommen worden. Am Nachmittag soll es eine Pressekonferenz der Behörden geben.

Anwohner hörten Schüsse

Deutschlandweit trauerte die Polizei um den getöteten 34 Jahre alten Kollegen. Unter dem Hashtag »#einervonuns« erinnerten sie an ihn. In NRW und Hamburg wurde Trauerflor für die Einsatzfahrzeuge angeordnet. Viele Profilbilder in den sozialen Medien waren schwarz-weiß.

Am Tatort stellten die Ermittler Markierungen auf. Foto: Patrick von Frankenberg/DPA Am Tatort stellten die Ermittler Markierungen auf. Foto: Patrick von Frankenberg/DPA

Deniz Ahmet, Geschäftsführer eines Marktes in Völklingen, erzählte, er habe am Abend mehrere Schüsse gehört, sich aber nichts weiter dabei gedacht. Bis Mädchen in seinen Laden gerannt seien und ebenfalls von Schüssen gesprochen hätten. »Ich realisier’ das immer noch nicht. Wie kann das sein, im kleinen Völklingen hier, dass so was passiert? Das ist schon krass«, sagte er.

»Es ist wie ein kleines Dorf. Man kennt sich alle untereinander. Ich bin hier geboren, ich bin jetzt 32 Jahre alt, noch nie haben wir so eine Situation gehabt.«

Anwohner Sascha Müller hat laut eigener Aussage alles beobachtet. Er habe mit seinem Mitbewohner und seiner Katze im Wohnzimmer gesessen, erzählte er »Und ich hab’ auf einmal nur gehört: Schießerei wie verrückt.« Er sei dann ans Fenster gegangen. »Sehe ich auf einmal wie die Polizei, vier, fünf Mann, auf ihm gelegen haben und die Waffe weggeschoben haben.« Im Moment könne er das nicht vergessen, weil es so nah bei ihm passiert sei, sagte er. »Ich war fix und fertig, so was hab’ ich in Völklingen noch nie erlebt.«