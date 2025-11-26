Getöteter Gerichtsvollzieher im Saarland - Haftbefehl ergangen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem tödlichen Angriff auf einen Gerichtsvollzieher im saarländischen Bexbach sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Gegen den 42-Jährigen sei Haftbefehl unter anderem wegen des Verdachts des Totschlags ergangen, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Bernd Weidig in Saarbrücken. Das Amtsgericht Saarbrücken habe die Untersuchungshaft angeordnet.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Verdächtige mit einem Jagdmesser mehrfach auf den Gerichtsvollzieher eingestochen haben. Er habe die Tat eingeräumt, sagte Weidig.

Der 42-Jährige aus dem Saarpfalz-Kreis war direkt nach der Tat am Dienstagmorgen im Stadtteil Oberbexbach festgenommen worden. Er soll den 58 Jahre alten Gerichtsvollzieher mit einem Messer getötet haben, als dieser in seiner Wohnung eine Zwangsräumung vollstrecken wollte.