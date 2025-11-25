Gerichtsvollzieher getötet: Was wir wissen – und was nicht

Die Spurensicherung der Polizei ist im Einsatz.

Ein Gerichtsvollzieher ist im Saarland getötet worden. Was bisher bekannt ist - und was nicht.

Was wir wissen

Opfer: Der getötete Mann ist 58 Jahre alt und Gerichtsvollzieher.

Kontext: Der Mann wurde laut Justizministerium »in Ausübung seines Dienstes« getötet.

Ort: Die Tat geschah im Bexbacher Stadtteil Oberbexbach (Saarpfalz-Kreis).

Was wir nicht wissen

Täter: Wer den Mann getötet hat, ist nicht bekannt. Es gibt auch keine Angaben dazu, ob die Ermittler dazu bereits Erkenntnisse haben und ob etwa nach einer Person gesucht wird.

Hintergründe: Zu Hintergründen der Tat und möglichen Motiven gibt es noch keine Informationen. Es ist nicht bekannt, warum der Gerichtsvollzieher vor Ort war.

Ablauf: Der Ablauf der Tat und mögliche Tatwaffen sind nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.