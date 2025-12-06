George Clooney: »Ich fahre immer Zug«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Hollywood-Star George Clooney hat von häufigen Zugfahrten erzählt. »Ich nehme sehr häufig den Zug zwischen London und Paris. Und ich bin bestimmt alle zwei Wochen mit dem Zug von Aix-en-Provence nach Paris unterwegs«, sagte er der F.A.S. (Wochenendausgabe). »Ich fahre immer Zug.« Der Schauspieler (»Ocean's Eleven«, »Syriana«) lebt mit seiner Familie - der Menschenrechtsanwältin Amal Clooney und den achtjährigen Zwillingen Ella und Alexander - auf einem Bauernhof in Frankreich.

Im Zug erkannt zu werden, sei kein Problem: »Ach, manchmal sagen Leute «Hallo». Die reden ganz normal mit uns«, berichtete er. Der 64-Jährige ist seit Freitag auf Netflix im Film »Jay Kelly« zu sehen - unter anderem im Zug.