Geiselnahme in Berlin - Täter drohte mit Selbsttötung

Bis in die frühen Morgenstunden läuft in Berlin-Schöneberg eine Geiselnahme. Dann stürmt das SEK das Geschäft. Eine Frau und ein Mann kommen mit dem Leben davon, der Täter stirbt. Was bisher bekannt ist.