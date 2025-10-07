Gaswolke tritt nach Chemieunfall aus - Zwei Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Chemieunfall in einem Industriebetrieb im unterfränkischen Mainaschaff bei Aschaffenburg ist eine Gaswolke freigesetzt worden. Stundenlang kämpften Feuerwehrleute in Schutzanzügen gegen eine bedrohliche chemische Reaktion in einem großen Becken der Firma. Zwei Menschen auf dem Betriebsgelände wurden leicht verletzt, wie die zuständige Leitstelle mitteilte. Zeitweilig waren rund 250 Einsatzkräfte am Ort, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.

Bei dem Vorfall sind möglicherweise auch giftige Gase freigesetzt worden. Eine orangefarbene Gaswolke schoss aus einem großen Becken mit rund 6.000 Litern Fassungsvermögen einer dort gelagerten Flüssigkeit in die Höhe. Auf Bildern ist zu sehen, wie die Wolke in den Himmel aufstieg.

Messungen der Feuerwehr ergaben später in einer Entfernung von bis zu fünf Kilometern vom Unglücksort zunächst keine Schadstoffpartikel in der Luft.

Metallteil könnte Unglück ausgelöst haben

Möglicherweise hat ein Metallstück, das in das Becken fiel, die folgenreiche Reaktion ausgelöst. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, soll es in das mit Säure gefüllte Becken gefallen sein. Die Feuerwehrleute kühlten das Becken mit Wasser, um die chemische Reaktion zu verlangsamen. Dies schien nach und nach zu gelingen. Die Farbe der Rauchwolke aus dem Becken wechselte am Abend von Orange auf Weiß.

Eine große Rauchwolke zog am Abend über die Region. Foto: Ralf Hettler/DPA Eine große Rauchwolke zog am Abend über die Region. Foto: Ralf Hettler/DPA

Am frühen Abend hatten die Behörden Alarm geschlagen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz warnte vor einer möglicherweise giftigen Gaswolke. Die Stadtverwaltung rief die Bevölkerung auf, in den Häusern zu bleiben und Menschen aus dem Freien hereinzuholen.

Die Bürgerinnen und Bürger wurden aufgerufen, gefährdete Personen vorübergehend bei sich aufzunehmen, Kindern und Hilfsbedürftigen zu helfen sowie auf Durchsagen von Polizei und Feuerwehr zu achten. Zudem sollen die Menschen Türen und Fenster geschlossen halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abschalten.

In Schutzausrüstung waren Einsatzkräfte vor Ort. Foto: Ralf Hettler/DPA In Schutzausrüstung waren Einsatzkräfte vor Ort. Foto: Ralf Hettler/DPA

Mainaschaff grenzt direkt an Aschaffenburg. Die dortige Stadtverwaltung gab für einige Bereiche der Stadt Entwarnung. Für die Bereiche Aschaffenburg-Nilkheim, -Schweinheim, -Obernau, -Innenstadt und -Gailbach wurde die Warnung aufgehoben.

