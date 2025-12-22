Gans und Geschenke: Frank Zander empfängt Hunderte Gäste

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zum traditionellen Weihnachtsessen für Obdachlose und Bedürftige haben Schlagerstar Frank Zander und seine Familie kurz vor den Feiertagen Hunderte Menschen empfangen. 2.500 Bändchen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer seien ausgegeben worden, und sie seien wohl auch alle da, sagte Marcus Zander, der Sohn des Sängers.

Eine Neuerung gab es dieses Jahr bei der Veranstaltung im Estrel Hotel in Neukölln: Die Taschen mit Geschenken seien schon vor dem Essen mit Gänsebraten ausgegeben worden statt wie früher am Ende der Veranstaltung, sagte Marcus Zander. So habe sie jeder entspannt mit an seinen Platz nehmen können. Verschenkt wurden unter anderem Schlafsäcke, Hygiene-Artikel und bei Bedarf auch Tierfutter.

Wegner und Giffey als Kellner

Schlagersänger Frank Zander organisiert das Weihnachtsessen gemeinsam mit seiner Familie und mit Unterstützung von Freunden, Sponsoren und ehrenamtlichen Helfern schon seit 1995. Angemeldet waren auch diesmal viele prominente Kellner, so etwa Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und dessen Vorgängerin Franziska Giffey (SPD), Hertha-Präsident Fabian Drescher, Entertainer Wolfgang Lippert und diverse Sportler.

Interessiert hatten sich so viele freiwillige Helfer, dass sie ausgelost werden mussten: Es gab rund 750 Anmeldungen. Für das Bühnenprogramm waren die Band Atemlos, Annemarie Eilfeld, Mitch Keller, Nino de Angelo und Nicole angekündigt.

Engagement gewürdigt

Zander hat erst kürzlich mit der Caritas eine eigene Stiftung gegründet. Der Entertainer ruft weiterhin zu Spenden auf. Für sein Engagement wurde der Berliner mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse geehrt, Sohn Marcus mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande. Deutschlandweit finden inzwischen auch viele andere Weihnachtsfeiern für Obdachlose statt.

Weihnachten für Obdachlose