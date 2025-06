Eine Frau stach an der Theresienwiese auf Menschen ein.

Nach Messerangriffen auf mehrere Menschen ist an der Theresienwiese in München eine Frau von der Polizei angeschossen worden. Nach dpa-Informationen erlag sie im Krankenhaus ihren Verletzungen, was die Polizei zunächst nicht bestätigte. Die »Bild«-Zeitung hatte zuerst darüber berichtet.