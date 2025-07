Frank Thelen zurück in der »Höhle der Löwen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Investor Frank Thelen gehört wieder zum festen Ensemble der Vox-Sendung »Die Höhle der Löwen«. Das teilt der Sender mit. Am 25. August geht die Gründershow bei Vox in die nächste Runde. »Ein besonderes Comeback feiert dabei Frank Thelen: Der Unternehmer war von 2014 bis 2020 ein fester Bestandteil der beliebten Show und kehrte im vergangenen Herbst für die Jubiläumsfolge auf den Löwen-Stuhl zurück.«

Thelen: »Es fühlt sich an wie nach Hause kommen«

Nun wird der Unternehmer aus Bonn wieder dauerhaft als Investor dabei sein - an der Seite von Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer und Janna Ensthaler.

»Es fühlt sich an wie nach Hause kommen«, wird Thelen in der Mitteilung zitiert. »«Die Höhle der Löwen» ist für mich kein reines Entertainment, sondern ein Ort, an dem aus Ideen Unternehmen werden. Mit Mut, harter Arbeit und klarer Strategie.«

Auch neu: die »Battle-Pitches«

Neu an der Herbst-Staffel sind sogenannte Battle-Pitches: Zwei Gründer oder Teams treten dabei in einem jeweils einminütigen Kurz-Pitch gegeneinander an - doch nur eines von beiden bekommt die Chance, den Löwen sein Produkt in voller Länge zu präsentieren. Wer nicht überzeugt, muss die »Höhle« sofort wieder verlassen.