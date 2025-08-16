»Forever Home« - Was hinter William und Kates Umzug steckt

Sie haben gut lachen: Prinz William und Kate dürfen sich auf ein neues Zuhause freuen. (Archivbild)

Neues Haus, neues Glück? Der britische Thronfolger Prinz William und seine Frau Prinzessin Kate (beide 43) ziehen um. Das sagte ein Sprecher des Kensington-Palasts der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge. Demnach wechselt das Paar mit seinen drei Kindern, Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7), innerhalb des weitläufigen Parks um Schloss Windsor die Bleibe.

Bisher lebte das Thronfolgerpaar in dem eleganten, aber vergleichsweise bescheidenen Anwesen Adelaide Cottage, das 1831 für die Gattin von König William IV., Königin Adelaide, errichtet wurde. Künftig sollen sie in der großzügigeren Forest Lodge wohnen. Es handelt sich dabei um ein deutlich repräsentativeres Gebäude mit acht Schlafzimmern. Man könnte wohl auch von einem kleinen Schloss sprechen.

Wunsch, ein neues Kapitel aufzuschlagen

Hintergrund für den Umzug ist einem Bericht der BBC zufolge der Wunsch, nach den leidvollen Erfahrungen mit Prinzessin Kates Krebserkrankung im vergangenen Jahr ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Mitte Januar 2024 war die Princess of Wales im Bauchraum operiert worden. Fast zwei Wochen verbrachte sie daraufhin im Krankenhaus. Noch während sie sich von dem Eingriff erholte, erhielt sie eine Krebsdiagnose. Bald darauf begann sie mit einer Chemotherapie, die sie vor knapp einem Jahr beendete. Um welche Art von Krebs es sich handelte, gab der Palast nicht bekannt.

William hatte die Zeit als »brutal« bezeichnet und von dem wahrscheinlich härtesten Jahr seines Lebens gesprochen.

»Der Umzug gibt ihnen die Gelegenheit zu einem Neubeginn und einem neuen Kapitel«, zitierte die BBC den Palast-Insider. Es sei eine Gelegenheit, die unglücklichen Erinnerungen hinter sich zu lassen.

Forest Lodge soll das »Forever Home« werden

Das Thronfolgerpaar plane auch langfristig: Forest Lodge soll demnach das »Forever Home« der beiden werden, wo sie auch leben wollen, wenn sie einmal König und Königin sein werden. Wie schon in Adelaide Cottage solle aber auch in dem neuen Zuhause kein Personal untergebracht sein, so der BBC-Bericht weiter. Damit wolle das Paar so gut wie möglich eine private Atmosphäre in seinem Zuhause schaffen.

Wann genau der Umzug stattfinden soll, sagte der Sprecher nicht. Er solle aber noch in diesem Jahr über die Bühne gehen. Laut der Boulevardzeitung »The Sun« zahlen William und Kate aus eigener Tasche für die bereits begonnenen Renovierungsarbeiten an dem denkmalgeschützten Gebäude, das etwa 16 Millionen Pfund (etwa 18,5 Millionen Euro) wert sein soll.

Schwerfallen dürfte das der Familie Wales nicht. William übernahm mit der Rolle des Thronfolgers von seinem Vater auch das etwa eine Milliarde Pfund (etwa 1,16 Milliarden Euro) schwere Immobilien-, Grundbesitz- und Anlageportfolio Duchy of Cornwall.

Das Anwesen in Windsor ist nicht ihr einziges Zuhause, aber das wichtigste, seit die drei Kinder die nahegelegene Lambrook School besuchen. William und Kate verfügen zudem über das luxuriöse Apartment 1A im Londoner Kensington-Palast sowie das Landhaus Anmer Hall in der ostenglischen Grafschaft Norfolk.