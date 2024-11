Flugzeug muss wegen Triebwerksbrand zurück nach Rom

Bitte aktivieren Sie Javascript

Aufregung an Bord: Kurz nach dem Start in Italiens Hauptstadt Rom musste eine Maschine der chinesischen Fluggesellschaft Hainan Airlines wegen eines Feuers in einem Triebwerk wieder zurückkehren. Die Airline schrieb auf der Online-Plattform X von einem Vogelschlag in der rechten Turbine.

Der Flieger sei am Sonntagvormittag wieder sicher gelandet, und alle Passagiere hätten die Maschine geordnet verlassen, erklärte Hainan Airlines weiter.

Tweet Hainan Airlines, Englisch