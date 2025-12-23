Flugzeug mit Brandopfern stürzt ab - Fünf Tote in den USA

In der Maschine der mexikanischen Marine saßen vier Patienten mit Brandverletzungen, die in den USA behandelt werden sollten.

Vor der Küste des US-Bundesstaates Texas ist ein Kleinflugzeug der mexikanischen Marine während eines medizinischen Einsatzes abgestürzt. Fünf der acht Menschen an Bord seien nach bisherigen Informationen ums Leben gekommen, teilte die mexikanische Marine am Montagabend (Ortszeit) mit.

Zwei weitere hätten den Absturz überlebt, nach einem Menschen halte die Suche im Wasser noch an. Am Absturzort herrschte Nebel, wie auf Fotos zu sehen war. US-Medien zufolge wollte die Maschine in Galveston nahe der Großstadt Houston landen und stürzte kurz zuvor aus noch unbekannter Ursache ab.

An Bord des Kleinflugzeugs waren den Berichten zufolge vier Besatzungsmitglieder und vier Patienten mit Brandverletzungen, die mit dem Flug zur Behandlung in die USA gebracht werden sollten. Unter den Toten befinde sich auch ein zweijähriges Kind, berichtete der US-Sender CNN unter Berufung auf die US-Küstenwache.