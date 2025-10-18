Feuerwehr befreit 13-Jährige aus Wäschetrockner

Bitte aktivieren Sie Javascript

In Österreich ist ein 13-jähriges Mädchen in einem aufwendigen Rettungseinsatz aus einem Wäschetrockner gerettet worden. Wie die Feuerwehr der Stadt Mödling bei Wien am Samstag mitteilte, war das Kind am Vortag in das Gerät geklettert, konnte aber nicht selbstständig wieder hinaus.

Die Einsatzkräfte rückten am Freitagabend aus und versuchten zunächst, die 13-Jährige ohne technische Hilfsmittel zu befreien. Nachdem dies keinen Erfolg gebracht hatte, wurde der Trockner zerlegt und die Trommel freigelegt.

Zustand des Mädchens verschlechterte sich während des Einsatzes

Inzwischen verschlechterte sich der Zustand des Mädchens. Es klagte über Schmerzen, und ihre Augen fielen immer wieder zu, wie ein Mödlinger Feuerwehrmann der Deutschen Presse-Agentur schilderte. Deshalb sei schließlich eine hydraulische Schere zum Einsatz gekommen, um letzte Verkleidungsteile zu entfernen und das Kind zu bergen, sagte er.

Warum das Kind in den Trockner stieg, ist nicht bekannt. Foto: Unbekannt/DPA

Die 13-Jährige wurde mit Schmerzen im Arm-, Schulter- und Bauchbereich in ein Krankenhaus gebracht. Warum sie in den Trockner geklettert war und wie lange sie bis zum Eintreffen der Feuerwehr dort war, war vorerst nicht bekannt.