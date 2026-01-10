Fernzüge im Norden sollen wieder rollen – aber eingeschränkt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach Wintersturm »Elli« mit starken Schneefällen soll sich der Bahnverkehr in der nördlichen Hälfte Deutschlands im Laufe des Tages zumindest etwas normalisieren. Ab etwa 10.00 Uhr würden die ersten Fernverkehrszüge im Norden wieder rollen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am frühen Morgen. »Es geht wirklich langsam los. Der Zugverkehr bleibt insgesamt stark eingeschränkt.« Fahrgäste sollten sich dringend vor Fahrtantritt informieren. Im Regionalverkehr werden den Angaben nach etwas früher - gegen 9.00 Uhr - einzelne Strecken wieder aufgenommen.

Erste Fernverkehrszüge sollen wieder fahren

Im Fernverkehr sollen ab dem Morgen zunächst wieder Züge auf der Ost-West-Verbindung Berlin-Hannover-Ruhrgebiet fahren, auch die Nord-Süd-Linien Ruhrgebiet-Hamburg und Berlin-Hamburg laufen dann wieder an. Etwa nach Dänemark oder Holland führen vom Norden aus aber heute noch keine Fernzüge, so die Sprecherin. Die Abend- und Nachtstunden habe die Bahn genutzt, um Strecken zu erkunden, wieder befahrbar zu machen und die Fahrzeuge an ihre Einsatzorte zu bringen.

Reisende sollten sich vor Fahrtantritt in der App DB Navigator und auf der Internetseite der Bahn über die aktuelle Verkehrslage informieren. Die kostenlose Sonderhotline ist für Bahnkunden unter 08000 996633 weiterhin erreichbar.

Insgesamt hatte die Bahn nach Angaben der Sprecherin sieben Aufenthaltszüge zur Verfügung gestellt: in Hamburg, Hannover, Kassel und Berlin. In ihnen sollten Gestrandete Wärme, WLAN, Essen und Getränke finden.