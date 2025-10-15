Fernverkehrszüge rollen nach Störung in Köln wieder

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einer Stellwerksstörung mit Auswirkungen auf den Bahnverkehr rund um Köln fahren die Züge im Fernverkehr wieder problemlos. Lediglich im Nahverkehr komme es weiterhin zu leichten Verspätungen, teilte ein Bahnsprecher am Abend mit.

Seit dem Vormittag war es rund um den Kölner Hauptbahnhof zu zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen gekommen. Betroffen waren nach Bahnangaben sowohl Regional- als auch Fernverkehrszüge. Grund für die Probleme war demnach ein Defekt an einem Stellwerk in Köln-Kalk.

Nach Angaben des Bahnsprechers soll die Reparatur des defekten Stellwerks im Laufe des Abends komplett abgeschlossen sein. Fahrgäste werden dennoch weiterhin gebeten, sich vor Reiseantritt über ihre Verbindungen zu informieren.