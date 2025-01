FBI: IS-Flagge im Tatfahrzeug von New Orleans gefunden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach der Todesfahrt von New Orleans haben Ermittler an Bord des Tatfahrzeugs eine Flagge der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) gefunden. Das FBI untersucht nun, ob der Täter Verbindungen zu Terrororganisationen hatte, wie die Bundespolizeibehörde mitteilte. Bei dem nach einem Schusswechsel mit der Polizei gestorbenen Mann handelt es sich demnach um den 42 Jahre alten Shamsud-Din J., einen US-Staatsangehörigen aus Texas. Das FBI hatte bereits zuvor mitgeteilt, den Falls als Terrorakt zu untersuchen.

Der Täter war am frühen Neujahrsmorgen im beliebten Ausgehviertel der US-Südstaatenmetropole New Orleans in die noch feiernden Passanten gerast. Danach sei er ausgestiegen und habe auf Polizisten geschossen, hieß es vom FBI. Bei dem Angriff wurden mindestens zehn Menschen getötet und mehr als 35 weitere verletzt.

Tatfahrzeug hatte Sprengkörper an Bord

Im Tatfahrzeug fanden die Ermittler nach FBI-Angaben zudem mehrere selbstgebaute Sprengkörper und Waffen. Es werde derzeit geprüft, ob diese wirklich hätten gezündet werden können. Auch in der Nähe des Tatorts seien weitere solcher Objekte gefunden worden. Beim Tatfahrzeug habe es sich um einen Mietwagen gehandelt, hieß es weiter. Wie der Täter an das Auto gekommen sei, werde derzeit ermittelt.

Das FBI bestätigte wenige Stunden später seinen Tod. Zwischen ihm und Einsatzkräften habe es einen Schusswechsel gegeben.

Die Polizei hatte zuvor von einem »sehr absichtlichen Verhalten« des Fahrers gesprochen. »Er versuchte, so viele Menschen zu überfahren wie möglich«, hatte New Orleans' Polizeichefin Anne Kirkpatrick in einer Pressekonferenz gesagt.

Ausgangspunkt der Tat war die Kreuzung der beiden Hauptstraßen des Ausgehviertels French Quarter, Canal und Bourbon Street.