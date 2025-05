Fahndung: 17-Jähriger soll 14-Jährigen erstochen haben

Nach dem Tod eines 14-Jährigen in Menden ermittelt eine Mordkommission. (Symbolbild)

Auf einem Spielplatz in Menden im Sauerland soll in der Nacht ein 17-Jähriger einen 14-Jährigen erstochen haben. Vorausgegangen war bisherigen Ermittlungen zufolge ein Streit zwischen mehreren Personen, wie die Polizei mitteilte. Der 17-Jährige soll den 14-Jährigen dabei so schwer verletzt haben, dass dieser nach vergeblichen Reanimationsversuchen im Krankenhaus starb.

Der tatverdächtige 17-Jährige sei nach der Tat vom Tatort geflohen. »Wir fahnden derzeit nach dem Tatverdächtigen«, so ein Sprecher der Polizei. Dazu veröffentliche die Polizei auch ein Fahndungsbild. Er sei bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Laut Polizei ereignete sich die Tat gegen 1.25 Uhr.

Weiterer Jugendlicher schwer verletzt

Auch ein weiterer 17-Jähriger sei durch einen Messerstich am Tatort schwer verletzt worden. Er sei aber nicht in Lebensgefahr.

Zum näheren Ablauf des Geschehens machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben. Die Staatsanwaltschaft habe eine Mordkommission eingesetzt.

Menden gehört zum Märkischen Kreis und liegt im Sauerland in Nordrhein-Westfalen. Die Stadt hat gut 53.000 Einwohner.