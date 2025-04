Für Sänger Marc Eggers ist die »Let's Dance«-Party aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ballermann-Sänger Marc Eggers (»Oberteil«) ist überraschend bei der RTL-Tanzshow »Let's Dance« rausgeflogen. Obwohl der 38-Jährige von der Jury genügend Punkte für einen Platz im Mittelfeld bekam, zog ihn das abschließende Votum der Zuschauer am Freitagabend weit nach unten - und damit aus der Show. Besonders misslich: Der Entertainer verpasst nun den bevorstehenden »Discofox-Marathon« bei »Let's Dance« in der kommenden Woche. Eigentlich ein Unding für einen Stimmungssänger.

Nicht wenige »Let's Dance«-Fans hatten Eggers eigentlich auch ein gutes Abschneiden in dem Format zugetraut. Unter anderem brachte er Erfahrung im Breakdance mit auf die Tanzfläche. Aber der von ihm mit Tanzpartnerin Renata Lusin dargebotene Slowfox - ehrfürchtig »König der Standardtänze« genannt - hatte nicht restlos überzeugen können.

Die Fußarbeit und der Frosch

Am deutlichsten wurde wie gewohnt der stets strenge Juror Joachim Llambi. Unter anderem bemängelte der Experte die Fußarbeit - auch wenn er dafür eine etwas spezielle Metapher wählte. »Der zweite Ballen war irgendwo, als hätte man dem Frosch in den Arsch getreten«, sagte Llambi verärgert. Moderator Daniel Hartwich fragte danach lieber noch einmal nach, ob er das mit dem Frosch wirklich so formuliert habe. Aber Llambi blieb beharrlich. »Das sind so Sachen. Das muss stimmen«, sagte er.

Eggers wollte nicht klagen, sagte aber auch, dass die Belastung nicht ohne sei. »Ich will auch nicht immer da rumheulen, wir haben ja alle dieselben Schmerzen«, sagte der Sänger und Content Creator. »Aber es tut wirklich doch auch alles weh.«

Einfach Glitzer darüber

Deutlich besser lief es für ihn bei dem zweiten Tanz des Abends, einer neuen »Jury-Challenge«, bei der drei Gruppen zur selben Musik tanzen mussten. Eggers war in dem Team, das am meisten überzeugen und Punkte einsammeln konnte. In der Endabrechnung landete er daher nicht am Ende des Teilnehmerfelds.

Dort zitterten vor dem Zuschauer-Votum Sängerin Jeanette Biedermann (45) mit ihrem Tanzpartner Vadim Garbuzov. Sie hatten einen etwas missglückten Jive präsentiert. Die Musikerin konnte sich am Ende noch in die nächste Runde retten.

Biedermann gab dazu die passende Parole zum Abend aus: »Aufstehen, Glitzer darüber, weitermachen.«