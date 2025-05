Explosion vor US-Fruchtbarkeitsklinik - ein Todesopfer

Foto: ABC7 Los Angeles via AP/DPA

Die schwere Explosion war in einem größeren Umfeld zu spüren.

Bei einer Explosion vor einer Fruchtbarkeitsklinik im südkalifornischen Palm Springs ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Polizeisprecher Mike Villegas sprach von einer »vorsätzlichen Gewalttat«. Eine Bombe sei in oder in der Nähe eines Autos explodiert, teilte Bürgermeister Ron deHarte laut US-Medienberichten mit. Über die Identität des Todesopfers wurde zunächst nichts bekannt. Die Bundespolizei FBI ermittelt vor Ort.

Die starke Explosion erschütterte ein größeres Umfeld und richtete schwere Schäden an, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Mehrere Gebäude wurden beschädigt, Fensterscheiben gingen zu Bruch. Am schwersten betroffen war die Fruchtbarkeitsklinik »American Reproductive Centers«. Die Klinik-Leitung sprach in einer Mitteilung auf Facebook von einem »tragischen Vorfall«. Ein Fahrzeug sei auf einem Parkplatz nahe der Klinik explodiert. Mitarbeiter seien nicht verletzt worden, hieß es. Auch der Laborbereich mit Embryonen und anderen Materialien habe keinen Schaden genommen.