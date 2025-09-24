Explosion in Oslo - Polizei vermutet Bandenkriminalität

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einer Explosion im Zentrum der norwegischen Hauptstadt Oslo geht die Polizei vorerst von Bandenkriminalität aus. Die Einschätzung sei, dass es sich um eine Abrechnung Krimineller mit anderen Kriminellen handele, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur NTB zufolge. Für die Einwohner der Stadt gebe es derzeit keinen Grund zu Besorgnis.

Drei Verdächtige wurden festgenommen, darunter zwei 13-Jährige, wie NTB am Morgen unter Berufung auf die Rechtsvertretung der Teenager berichtete. Verletzt wurde niemand.

Die Explosion um kurz vor 21.00 Uhr Ortszeit wurde den Angaben zufolge durch eine Handgranate ausgelöst. Es sei auch eine weitere Handgranate gefunden worden, die aber nicht detoniert, sondern später von der Polizei kontrolliert gesprengt worden sei. Medienberichten zufolge waren die Anwohner per Notfallmeldung aufgerufen worden, sich von den Fenstern fernzuhalten.