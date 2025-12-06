Essensanschlag auf die Kronjuwelen: Londoner Tower dicht

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Tower of London ist nach einem Anschlag auf die Kronjuwelen bis auf weiteres geschlossen worden. Vier Menschen seien festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Die Aktivistengruppe »Take Back Power« veröffentlichte auf der Plattform Instagram Videos, die den Vorfall zeigen sollen: Zwei Aktivisten beschmieren die Vitrine der Imperial State Crown, mutmaßlich mit Apfel-Crumble und Vanillesoße.

Die Polizei teilte mit, ihr sei berichtet worden, dass mutmaßlich Lebensmittel auf die Vitrine mit Krone geworfen wurden. Die Polizei war um 9.48 Uhr britischer Zeit zu der weltberühmten Ausstellung gerufen worden. Festgenommen wurden die vier Personen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

Protestaktion im Tower

Die Zeitung »The Telegraph« veröffentlichte Ausschnitte aus dem Video, auch die Nachrichtenagentur PA zitierte die Aktivistengruppe. Diese gab an, es sei eine Protestaktion gegen die Regierung mit der Forderung unter anderem nach einer Besteuerung großer Vermögen.

Jährlich besuchen Millionen Menschen den Tower of London. Die Kronjuwelen, deren Wert für das Vereinigte Königreich nicht messbar ist, sind der Höhepunkt der Ausstellung. Die State Crown ist jene Krone, die die Monarchin oder der Monarch nach der Krönung trägt. Sie wird auch bei anderen Anlässen verwendet, darunter die Eröffnung des Parlaments.