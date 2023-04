Erste Reisewelle zu Ostern: Kein Chaos an Airports

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf den Straßen und an den Flughäfen ist vom befürchteten Chaos zum Beginn der Osterferien vielerorts nichts zu sehen. Am Flughafen Düsseldorf betrug am Samstag die durchschnittliche Wartezeit an den Terminals laut Website des Airports zeitweise maximal 20 Minuten. Auch die Abfertigung und die Sicherheitskontrollen verliefen jeweils unproblematisch.

Ähnliches berichtete auch eine Sprecherin von Fraport für den Frankfurter Flughafen: »Der Betrieb läuft trotz höheren Passagieraufkommens stabil und geordnet und bisher reibungslos.« Der Flughafen erwartet mehr als 180 000 Passagiere pro Tag. Auch in München lief es ruhig.

Die Flughäfen in Köln und Düsseldorf erwarten in den Ferien zusammengenommen rund 1,4 Millionen Passagiere. Die Ziele der Osterurlauber sind von Düsseldorf aus etwa die Türkei, Mallorca, Ägypten und London. Am Nachbarflughafen in Köln ist es ähnlich: Beliebteste Reiseländer sind hier Spanien, die Türkei und Italien.

Auf den Autobahnen und Straßen in NRW war es am Samstag zwar wie vom ADAC prognostiziert spürbar voller, es gab aber nur geringfügige Behinderungen und nur wenige Staus.

Die Bahn hat trotz des Reiseverkehrs einige größere Bauarbeiten bewusst in die Osterferien gelegt. Das sei sinnvoll, »weil dann weniger Berufspendler und keine Schüler unterwegs sind«, sagte ein Sprecher. Wegen Bauarbeiten ist etwa die wichtige Verbindung zwischen Essen und Duisburg aktuell bis zum Ende der Osterferien komplett gesperrt.