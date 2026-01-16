Ermittlungen in familiärem Umfeld von Achtjährigem verstärkt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei der Suche nach einem vermissten Achtjährigen aus Frankfurt am Main intensiviert die Polizei ihre Ermittlungen im familiären Umfeld des Jungen. Grund seien unter anderem diverse Hinweise, sagte ein Polizeisprecher. Es werde alles abgeprüft, was die Familie betreffe. Weitere Auskünfte gab der Sprecher dazu zunächst nicht.

Der achtjährige Noah war am Mittwochmorgen laut Polizei von einem Fahrdienst an der Weißfrauenschule im Bahnhofsviertel abgesetzt worden und ist seither verschwunden. In der Nähe der Schule wurde am Donnerstag der Ranzen des Jungen gefunden.

Suche mit Hilfe Künstlicher Intelligenz

Nach Polizeiangaben werden weiterhin Hinweise, Fotos und Videos der Bevölkerung ausgewertet. Die Polizei ruft auch weiterhin dazu auf, sich mit Hinweisen zu melden. Hoffnung setzen die Ermittler darüber hinaus auf die Videoüberwachung im Frankfurter Bahnhofsviertel. Dabei wird auch Künstliche Intelligenz (KI) eingesetzt.

Am Donnerstag hatte die Polizei die Suche ausgeweitet: Ein Hubschrauber flog über die Innenstadt, Polizeiboote suchten den Main ab, mit Hunden wurde erneut das Schulgelände durchkämmt.