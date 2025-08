Ermittler werten Deponieren von Brandsätzen als eine Tat

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Ermittler werten das Deponieren der beiden Brandsätze an der wichtigen Nord-Süd-Strecke der Deutschen Bahn in Düsseldorf strafrechtlich als eine Tat. Das sagte ein Polizeisprecher in Düsseldorf. Am Freitag war ein weiterer Brandsatz der gleichen Machart entdeckt worden wie der am Donnerstag gefundene. Beide hatten Brände und Schäden verursacht.

Zuvor hatte die Deutsche Bahn mitgeteilt, dass die Reparaturarbeiten an der Strecke länger dauern werden. Offiziell wurde auf dem Bahnportal Zuginfo.NRW 22.00 Uhr als Ende der Sperrung genannt. Möglicherweise könnten die Arbeiten aber auch noch länger dauern, hieß es aus Bahnkreisen.