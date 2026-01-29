Erkrankung fortgeschritten - Konstantin Wecker sagt Tour ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

Liedermacher Konstantin Wecker hat seine für dieses Jahr geplante Tournee abgesagt. »Es tut mir unendlich leid – aber ich muss die Tournee, auf die ich mich sehr gefreut hatte, leider absagen«, teilte der 78-Jährige mit. »Ich hatte gehofft zu genesen, aber meine Erkrankung ist leider fortgeschritten. Ich hätte euch so gerne meine Lieder gespielt und aus meinem Buch gelesen – aber es ist mir leider nicht möglich.«

Wecker hatte im August 2025 bekanntgegeben, er leide an Nervenschäden in seiner linken Hand. Aufgrund dieser sei er nicht mehr in der Lage, Klavier zu spielen. Hintergrund sei jahrelanger Alkoholmissbrauch. Im November hatte sein Büro dann 14 Konzerte abgesagt - unter Verweis auf eine neurologische Erkrankung.

»Hoffen wir, dass meine Ärzte mir in diesem Jahr helfen werden«, teilte Wecker nun mit. »Vielleicht kann ich dann zu meinem 80. Geburtstag noch einmal auf die Bühne zurückkehren.« Abschließend dankte er seinen Fans für ihre Treue: »Ihr könnt euch vorstellen, wie weh es mir tut, nach so vielen Jahrzehnten auf der Bühne nicht mehr für euch singen zu können.«