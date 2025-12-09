Entwarnung nach Amokalarm in Osnabrücker Berufsschule

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Amokalarm an einer Berufsschule in Osnabrück hat die Polizei Entwarnung gegeben. Die Durchsuchung der Schule sei beendet, alle Schülerinnen und Schüler könnten das Gebäude unverletzt verlassen, sagte ein Polizeisprecher. »Die Ermittlungen dauern an«, sagte er. Weitere Informationen werden im Laufe des Nachmittags erwartet.

Grund für den Amokalarm in dem Berufsschulzentrum war laut Polizei ein Hinweis auf eine verdächtige Person. Demnach wurde der Schulbetrieb eingestellt, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte sollten sich in Sicherheit bringen. Für Eltern wurde eine Sammelstelle eingerichtet. Die Polizei rückte mit zahlreichen Einsatzkräften an und durchsuchte die Schule.

Unklarer Hinweis aus Schulumfeld

Nähere Informationen zu dem Hinweis auf eine verdächtige Person nannte die Polizei zunächst nicht. Der Hinweis kam demnach aus dem Umfeld der Schule. Über den Großeinsatz der Polizei hatte zunächst die »Neue Osnabrücker Zeitung« berichtet.