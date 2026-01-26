Eisregen und Schnee macht Autofahrern zu schaffen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Starker Schneefall und Eisregen haben am frühen Morgen in weiten Teilen Deutschlands den Verkehr behindert. Zeitweise war es gefährlich glatt, weil sich Regen auf gefrorenen Böden in Eis verwandelte. So waren in Berlin Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger für den morgendlichen Weg zur Arbeit zu besonderer Vorsicht aufgerufen. Polizei und Berliner Stadtreinigung (BSR) warnten vor extremer Glätte. Der Straßenbahnverkehr musste wegen vereister Oberleitungen eingestellt werden.

Mit Stand 7.00 Uhr am Morgen galten noch für Teile Mecklenburg-Vorpommerns und Brandenburgs Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wegen der Gefahr von Glatteis. Für Teile des nördlichen Bayerns galten noch Unwetterwarnungen wegen Schneefalls, wie aus dem Internetauftritt des DWD hervorging.

Bei Weinsberg in Baden-Württemberg blieben in der Nacht auf einer Verbindungsstrecke von zwei Autobahnen 15 bis 20 Autos und Lastwagen im Schnee stecken, wie die Polizei in Heilbronn mitteilte. Im Landkreis Celle in Niedersachsen wurde der Schulunterricht wegen der gefährlichen Anfahrtswege abgesagt.

Unfälle auf rutschigen Straßen

Mit steigenden Temperaturen über den Gefrierpunkt entspannte sich die Lage regional wieder. So hob der Deutsche Wetterdienst die Glatteiswarnung für Sachsen auf. Zuvor gab es im Vogtland und im Raum Leipzig mehrere Unfälle als Folge der Glätte.

Bei Nürnberg geriet ein Mann mit seinem Auto auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen und landete im Vorgarten einer Kirche. Der Wagen kam in Happurg von der abschüssigen Straße ab, fuhr auf das Gelände der Kirche und stieß gegen eine Treppe am Gebäude. Rettungskräfte brachten den 34-Jährigen leicht verletzt ins Krankenhaus.