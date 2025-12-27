Eis- und Schneeskulpturen ziehen Besucher nach Harbin

Jedes Jahr strömen Millionen von Besuchern nach Harbin, um die Schnee- und Eis-Skulpuren zu sehen.

Die für ihre Eis- und Schneeskulpturen bekannte chinesische Stadt Harbin stellt sich auf die neue Saison ein. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, wurde die 38. Sun Island International Snow Sculpture Art Expo bei Temperaturen von um die minus 17 Grad im Probebetrieb eröffnet. Auf dem Gelände entstehen derzeit großformatige Schneeskulpturen. Für die kommende Woche werden Temperaturen von bis zu minus 28 Grad in Harbin erwartet.

Künstler arbeiten an einer Schneeskulptur. Foto: Wang Song/DPA Künstler arbeiten an einer Schneeskulptur. Foto: Wang Song/DPA

Die Expo ist Teil des jährlichen Eis- und Schneefestivals in Harbin, das zu den bekanntesten Winterveranstaltungen des Landes zählt. In der Wintersaison zieht die nordchinesische Metropole regelmäßig Millionen Besucher an.

»Mr. Snowman« ist Teil der diesjährigen Expo. Foto: Wang Song/DPA »Mr. Snowman« ist Teil der diesjährigen Expo. Foto: Wang Song/DPA

Der Wintertourismus entwickelt sich in China seit einigen Jahren zu einem wichtigen Wirtschaftszweig. Die Regierung fördert gezielt den Ausbau der sogenannten Eis- und Schneewirtschaft und setzt dabei neben dem Festival in Harbin auch auf den Ausbau von Skigebieten und Skihallen.