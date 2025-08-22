Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Panorama

Einsatz in Völklingen: Mutmaßlicher Täter ist 18 Jahre alt

Ein Polizeibeamter stirbt im Saarland im Einsatz nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle. Jetzt nennt die Polizei erste Details zum mutmaßlichen Schützen.

Raubüberfall auf Tankstelle in Völklingen
Einsatzkräfte riegeln den Tatort in Völklingen ab. Foto: Gianni Gattus/DPA
Einsatzkräfte riegeln den Tatort in Völklingen ab.
Foto: Gianni Gattus/DPA

Der mutmaßliche Schütze, der einen Polizisten im Saarland getötet hat, ist laut Polizei 18 Jahre alt. Weitere Angaben zur Identität und zum Motiv des Täters machte die Polizei am Morgen zunächst nicht. Die Hintergründe würden nun im Rahmen der weiteren Ermittlungsmaßnahmen beleuchtet, erklärte ein Sprecher. Der Polizist war am Donnerstagabend bei einem Einsatz in Völklingen nach einem Überfall auf eine Tankstelle erschossen worden. Der mutmaßliche Täter wurde verletzt und festgenommen.

© dpa-infocom, dpa:250821-930-940749/4