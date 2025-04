Einsatz an der »MS Baltica« dauert weiter an

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Einsatz an der »MS Baltica« am Anleger Kühlungsborn wird noch bis in den Abend andauern. »Wir werden noch gut zwei Stunden brauchen, um den Maschinenraum leer zu pumpen«, sagte Feuerwehr-Einsatzleiter Maik Garkisch in einem Video der »Ostsee-Zeitung«. Im Anschluss sollen Taucher einer Spezialfirma versuchen, das Leck unter Wasser abzudichten.

Wegen eines Wassereinbruchs drohte das Fahrgastschiff in Kühlungsborn an der Ostsee zu sinken. Der Kapitän habe etwa 15 Minuten nach dem Ablegen bemerkt, dass sich die »MS Baltica« nicht mehr richtig steuern ließ und sei an den Anleger zurückgekehrt, sagte eine Sprecherin der Wasserschutzpolizei. Grund sei ein Wassereinbruch am Heck gewesen, möglicherweise infolge eines technischen Defekts.

Laut Auskunft von Garkisch waren 53 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Einsatzstelle wurde mit sogenannten Öl-Schlängeln gesichert, um eine Verschmutzung der Ostsee zu verhindern. Mit drei Pumpen wurde das eingedrungene Wasser aus dem Maschinenraum entfernt. Menschenleben seien nicht in Gefahr gewesen.