Ein Toter bei schwerem Unfall auf A43

Die Ursache für den Unfall ist noch unklar.

Bei einem schweren Unfall auf der A43 bei Haltern am See ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Zwei Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Die Autobahn in Richtung Münster war stundenlang gesperrt.

Nach Angaben der Polizei war gegen 6.20 Uhr ein mit vier Personen besetztes Auto in einen Lastwagen gerast, der gerade von der Raststätte »Hohe Mark Ost« auf die Autobahn auffahren wollte.

Autobahn sechs Stunden lang gesperrt

Der 23 Jahre alte Autofahrer starb noch am Unfallort. Zwei Mitfahrer kamen verletzt in ein Krankenhaus. Der vierte Pkw-Insasse und der Lkw-Fahrer blieben unverletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei sicherte Spuren am Unfallort. Am frühen Nachmittag wurde die Autobahn wieder für den Verkehr freigegeben.