Die ehemalige Moderatorin Nadja »Naddel« Abd el Farrag ist tot. Sie starb nach dpa-Informationen am 9. Mai im Alter von 60 Jahren in einer Klinik in Hamburg. Zuvor hatte die »Bild«-Zeitung darüber berichtet. Abd el Farrag wurde in den 1990er-Jahren als Freundin von Popstar und Musikproduzent Dieter Bohlen bekannt.

In den sozialen Medien reagierten zahlreiche Prominente bestürzt über den Tod der Sängerin und Moderatorin. Dieter Bohlen, mit dem sie mehrere Jahre zusammen war, postete auf Instagram ein Video von einem gemeinsamen Auftritt und schrieb dazu: »Ich bin sehr traurig. Ruhe in Frieden, Nadja.«

Privates Auf und Ab

Das Privatleben der Moderatorin war ein Auf und Ab. In den vergangenen Jahren sprach sie etwa über Geldnot und ihre gesundheitlichen Probleme durch zu viel Alkohol. In ihrer Biografie »Achterbahn« machte sie 2018 öffentlich, dass sie an Leberzirrhose erkrankt war.

»Naddel« moderierte unter anderem die TV-Erotik-Show »peep«. Außerdem nahm sie 2004 am RTL-Dschungelcamp teil und verbrachte auch einige Nächte im »Big Brother«-Container. 2001 veröffentlichte sie ein Kochbuch. Im Mai 2024 war Nadja Abd el Farrag als Sängerin zu Gast beim 26. Hamburger Schlagermove - das war wohl ihr letzter öffentlicher Auftritt.